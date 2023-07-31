القاهرة - ناهد إمام



قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة سيبدأ يوم 3 حتى 14 سبتمبر المقبل، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بالمنطقتين الشمالية والوسطى، حي الأشجار، 214 فدانا، والسابق حجزها بالقرعات العلنية اليدوية وكذا الإلكترونية، وذلك في مواعيد محددة وفقا للمعلن.



وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة م.محمد عبدالله، في بيان، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة الشمالية من 1: 50، يوم 3 سبتمبر والقطع من 51: 99، يوم 4 من الشهر ذاته والقطع بالمنطقة الوسطى من 1: 50، يوم 5 سبتمبر والقطع من 51: 100، يوم 6 سبتمبر، ثم بقية القطع تباعا.



الى ذلك، أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة م.خالد نايف عبدالعزيز، عن طرح 13 محلا تجاريا وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (20م2 و68م2)، بالأسواق التجارية المختلفة بالمدينة للبيع في مزاد علني، مضيفا أنه يتم طلب كراسة الشروط والمواصفات من الجهاز، وأن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 27/8/2023.



بدورها، قالت رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة م.جيهان عمار، إنه تم طرح 8 محال تجارية وصيدليتين بمساحات تتراوح بين (18م2 و101م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2 و63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحة أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023.



من جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة م.مصطفى هارب، إنه تم طرح 6 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (33م2 و67م2)، بالسوق التجارية بمنطقة الخدمات شمال المدينة للبيع بالمزاد العلني، موضحا أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 3/9/2023.