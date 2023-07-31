القاهرة - ناهد إمام



تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الرابع للكيانات المصرية بالخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي.



وينعقد المؤتمر بحضور 1000 مشارك، وهو العدد الأكبر في كل النسخ من هذا المؤتمر، وذلك من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلون عن 66 رابطة وجالية للمصريين بالخارج.



وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في الكويت 13%. وكشفت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عن أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تعقد تحت عنوان «كشف حساب»، تستعرض خلالها الوزيرة الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الحالي لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.



وقالت إن المؤتمر في نسخته الرابعة سيناقش عددا من المحاور الرئيسية الاقتصادي والسياسي والتعليمي والاجتماعي والخدمي.



وقالت السفيرة سها جندي إن المؤتمر سيشهد الإعلان عن كل تفاصيل شركة المصريين في الخارج للاستثمار وما يتم بذله من جهود واستعراض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، كما سيعلن نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، خلال المؤتمر عن تفاصيل إنشاء التطبيق الإلكتروني المخصص لخدمة المصريين بالخارج، وذلك في ضوء الأولوية الكبيرة التي توليها وزارة الهجرة لسرعة الانتهاء من إطلاق هذا التطبيق قبل نهاية العام الحالي.



وأشارت إلى أنه خلال المؤتمر يستعرض وزير المالية د.محمد معيط، وضع الاقتصاد المصري، وجهود البنوك لخدمة المصريين بالخارج، وتعريفهم بالسياسات النقدية والأوعية الادخارية، بالإضافة إلى طرح المجالات وفرص الاستثمار في مصر والأسهم المتاحة في البورصة لاكتتاب المصريين بالخارج.



كما تعلن د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال المؤتمر، جهود الدولة التي تحققت في هذا المجال، وإدماج المصريين بالخارج فيها، فضلا عن طرح كيفية الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتأمينية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ، فضلا عن التواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، ويستعرض د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال المؤتمر ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج، والحديث عن المنصات الجديدة الإلكترونية التي تخدم أبناء المصريين بالخارج في مختلف المراحل التعليمية، وجهود الدولة المصرية لإدماج الطلاب العائدين من مناطق النزاعات المسلحة في الجامعات المصرية، والفرص التي تمنح لشباب مصر في الخارج للدراسة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكل أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة في مصر، كما سيشرح المؤتمر دور المصريين بالخارج في الترويج والدعم لثقافتهم وهويتهم بدول إقامتهم، بحضور د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.