أسفر انفجار قنبلة في شمال شرق باكستان خلال تجمع لحزب إسلامي عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما قالت الشرطة.



وصرح أختار حياة غاندابور المفتش العام للشرطة في ولاية خيبر بختونخوا الواقعة عند الحدود مع أفغانستان لفرانس برس بأن «مسؤولا بارزا في الحزب كان يفترض أن يلقي كلمة لكن قبل وصوله انفجرت قنبلة ما أسفر عن مقتل أكثر من 16 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 52 آخرين».



وأكد أنور الحق المسؤول الكبير في إدارة المنطقة حصيلة القتلى لوكالة فرانس برس.



وقال المفتش العام للشرطة إن الانفجار استهدف حزب «جمعية علماء الإسلام» المحافظ الذي كان ينظم تجمعا في البلدة قبل الانتخابات التي ستجرى في وقت لاحق من العام الحالي.



من جهة أخرى، قالت وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية مريم أورنجزيب إن تجمعا عاما لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف كان مقررا عقده امس في مدينة خاديان قد تأجل بسبب سوء الأحوال الجوية في باكستان.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن الوزيرة قولها إن التجمع قد تأجل إلى الخامس من أغسطس المقبل.