أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد قرارا يقضي بإلغاء شرط المدة على ترك الخدمة العسكرية للراغبين في إعادة التطوع من ضباط الصف والأفراد، مع اعتماد رفع شرط السن للالتحاق ليصبح 55 عاما، وذلك وفقا للضوابط التي تقررها رئاسة الأركان العامة للجيش. هذا، ويأتي قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في هذا الشأن بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الراغبين في إعادة التطوع بالخدمة العسكرية، وذلك للاستفادة من خبراتهم العلمية والميدانية للنهوض بمستوى الجاهزية والاستعداد في عموم قطاعات الجيش الكويتي.