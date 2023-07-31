الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية بخطورة الحر أمر مهم جداًيجب التعامل مع «ضربة الشمس» بحذر لأنها قد تكون مميتة



عبدالكريم العبدالله



اعتبر استشاري الأمراض الباطنية د.غانم السالم موجة الحر الشديد التي تصيب العالم حاليا «جائحة» على كبار السن وصغار السن.



وبين أن منطقتنا تعتبر ذات طابع صحراوي تتمتع بجو جاف وحرارة عالية جدا وتفتقر للغيوم وللمساحات الخضراء من الأشجار، وهذا يجعلها في مواجهة موجة حر اكثر وأشد من باقي الدول.



وأفاد بأن كثيرا من الدول شهدت ازديادا في أعداد الدخول الى المستشفى لما يسببه ارتفاع الحرارة على الانسان، مما جعل بعض منظمات الصحة تطلق تحذيرا بأنها جائحة.



ولفت الى أن ارتفاع درجة الحرارة نهارا وليلا يؤدي الى ضغط فسيولوجي وحيوي على أعضاء جسد الانسان مما يؤثر بشكل كبير على القلب والدورة الدموية وجهاز التنفس والكلى وغيرها. ونوه الى أن الوعي الصحي ونشر الثقافة الصحية بخطورة ارتفاع درجات الحرارة أمر مهم جدا، مؤكدا على أن ارتفاع درجة الحرارة خطر مباشر على الأطفال والحوامل، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة. وأوضح انه الانهاك الحراري heat exhaustion يحدث عندما يفقد الجسد كثيرا من السوائل أو الأملاح عند التعرض للتعرق الشديد بسبب الحرارة، و قد تحدث أعراض مثل الدوران، اللوعة، الصداع، الشعور بالعطش الشديد، هبوط الدورة الدموية، وارتفاع شديد بدرجة الحرارة، تغير في لون البول، إسهال شديد او امساك، علما أن هذا الأمر يسبب تعبا شديدا للقلب ولجهاز التنفس وينهك عمل الكلى، حيث تبدأ هذه الأعضاء بالفشل التدريجي، كما أن التعرض المباشر للشمس الحارة قد يؤدي الى حروق الجلد وسرطان الجلد.



وعن ضربة الشمس قال د.السالم: يجب التعامل معها بحذر لأنها قد تكون مميته، حيث يتعرض فيها الجسد الى حرارة شديدة ويفشل في انزال درجة حرارة الجسد بالتعرق. كما تكون الأعراض عبارة عن صداع، زغللة بالنظر، وارتباك، وعدم شعور بالوقت، فضلا عن تشنجات عضلية وعصبية، وفقدان للوعي. واشار الى ان ارتفاع درجة حرارة الدماغ لأكثر من 40 درجة مئوية لمدة اكثر من 4 دقائق قد تؤدي الى ضرر دائم، إن لم يتم السيطرة على حرارة الجسد في 30 - 40 دقيقة، وهذا الأمر قد يؤدي الى الهلاك او الى فقدان أحد أعضاء الجسد، مما يتطلب علاج المصاب في المستشفى.



نصائح لتجنب الأمراض المصاحبة للحر الشديد



نصح د.غانم السالم لتجنب الأمراض المصاحبة لارتفاع الحرارة بارتداء ملابس فضفاضة وتجنب الخروج في الأجواء الحارة والتعرض للشمس بشكل مباشر، علاوة على ممارسة الرياضة في الأماكن المغلقة المكيفة، وشرب السوائل بكميات كافية، وتجنب مشروبات الطاقة التي تحتوي على كميات كافيين كبيرة، والمحافظة على برودة الجو داخل الأماكن المغلقة (مثل البيت وأماكن العمل)، واستخدام النظارات الشمسية عند الاضطرار للخروج في الشمس. وبين انه عند التعامل مع شخص مصاب بضربة شمس، فيجب الاتصال على مركز الاسعاف واستخدام الفوط المبللة على جسم المصاب، اضافة الى استخدام المكيف لتبريد الاجواء المحيطة في المصاب او المراوح، ونزع الملابس قدر الإمكان، ورش الماء على جلد المصاب اذا كان المصاب فاقدا للوعي، كما يفضل وضعه على جنبه الأيسر أو الأيمين ورفع قدميه.