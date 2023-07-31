بشرى شعبان



ضمن الحملة التوعوية «سلامتهم أهم» التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في إدارة العلاقات العامة والاعلام بداية شهر يونيو تزامنا مع تطبيق قرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة من أول يونيو حتى نهاية أغسطس، فقد ركزت الهيئة في الحملة على أهمية دور مفتشي السلامة والصحة المهنية التابعة لإدارة المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية في الحفاظ على بيئة عمل آمنة. وقالت الهيئة في بيان صحافي إن عمل مفتش السلامة ينطلق من مبدأ رقابة قبل حدوث الإصابة ويهدف الى خلق بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر، بالإضافة الى الحفاظ على سلامة العمال وحماية أصحاب الأعمال وهي رقابة سابقة. وأضافت: كذلك يقوم فريق التفتيش برقابة لاحقة في حال وقوع إصابة، حيث يكشف المفتش المواقع للتحقق من إجراءات السلامة المتبعة في ذلك الحين. وأهابت الهيئة بأصحاب الاعمال الى التعاون مع مفتشي السلامة والالتزام في حظر العمل لنهاية أغسطس المقبل، مشيدة بالتزام أصحاب الأعمال بالقرار خلال العام الحالي.



وعلى صعيد آخر، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن مشاركة 55 من كل أنشطة القطاع الخاص في توفير 1675 فرصة تدريبية خلال برنامج تدريب الطلبة للعام الحالي.