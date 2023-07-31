عبدالكريم العبدالله



اعتمدت ادارة التراخيص الصحية بوزارة الصحة «ضوابط» لسجل «الدوام» للصيادلة العاملين في صيدليات القطاع الأهلي، بهدف تنظيم العمل وانتظام الخدمة الصيدلانية.



وجاء في الضوابط التي تنشرها «الأنباء»، انه ينشأ في كل من الصيدليات الأهلية ومستودعات الأدوية سجل يحتوي على أسماء الصيادلة العاملين بها، وتقسم صفحات السجل الى شهور وأيام، ويوقع الصيدلي في السجل عند بداية كل يوم أو فترة عمل أو خفارة.



وتضمنت الضوابط أن يحدد في السجل بداية اجازة الصيدلي ونهايتها، ويعفى من التوقيع خلالها شريطة أن تكون الاجازة معتمدة من قبل ادارة تفتيش الأدوية.



وسمحت الضوابط لجهات العمل في القطاع الأهلي بإعداد جهاز «بصمة الكتروني» لإثبات حضور وانصراف الصيادلة للدوام بشروط، وهي: تمكين مفتشي الادارة من الاطلاع على سجل حضور الصيادلة العاملين في الصيدلية والحصول على نسخة إلكترونية أو مطبوعة من السجل لأي فترة زمنية كلما طلب ذلك، وتمكين الصيادلة العاملين في الصيدلية من الحصول على نسخة الكترونية أو مطبوعة من السجل لأي فترة زمنية لإثبات فترات دوامهم إذا طلب ذلك، وفي حال تعطل الجهاز الالكتروني لأي سبب يتم الانتقال الى السجل الورقي لحين اعادة العمل بالجهاز الالكتروني، ويتم الاحتفاظ بالسجل الورقي لإثبات الدوام أثناء فترات العطل.



وأكدت الضوابط التي أصدرتها إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة، أن توقيع الصيدلي في سجل الدوام يعتبر دليلا على استمراره في مزاولة المهنة.