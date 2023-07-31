أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الحارس الإسباني أرناو تيناس قادما من برشلونة في صفقة انتقال حر.



ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اكس «تويتر سابقا» أمس فيديو يظهر فيه أرناو تيناس من زوايا خلفية وجانبية موضحا أنه انضم لصفوف الفريق لمدة 3 مواسم قادمة حتى 2026.



وكان أرناو تيناس رحل عن صفوف برشلونة مع نهاية الموسم الماضي لعدم تمديد تعاقده.



وحاول برشلونة تمديد عقد الحارس في عدة مناسبات إلا ان وجود الحارس الألماني تير شتيغن في عرين البلاوغرانا شكل عقبة في مستقبل اللاعب والذي يريد المشاركة مع الفريق والمزيد من الدقائق على أرضية الملعب وكان برشلونة قد تفوق على ريال مدريد بثلاثية نظيفة في البطولة الدولية الودية الأميركية والتي دارت بينهما فجر أمس.