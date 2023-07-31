التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله أمس الأحد مع دولة رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيقة محمد السوداني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى العاصمة بغداد.



ونقل الشيخ سالم العبدالله في مستهل اللقاء أطيب تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وصادق تمنياتهما بدوام النماء والرخاء والأمن والاستقرار للعراق وشعبه الشقيق.



وسلم وزير الخارجية رسالة خطية من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي تتصل بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وأطر استكمال ومواصلة المباحثات التي بدأت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى دولة الكويت في شهر نوفمبر 2022 والتي أثمرت عودة استئناف مباحثات اللجنة الفنية القانونية الكويتية ـ العراقية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود لما بعد العلامة 162 وبحث سبل الدفع بمسار تعزيز العلاقات الثنائية وحسم القضايا المهمة والعالقة بين البلدين الشقيقين والوصول بها إلى أرقى وأرفع الآفاق في جميع المجالات لاسيما التجارية والاستثمارية والأمنية منها تحقيقا للمنافع المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.