

استقبل رئيس جمهورية العراق د.عبداللطيف جمال رشيد أمس الأحد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى عاصمة جمهورية العراق الشقيقة بغداد.



ونقل الشيخ سالم العبدالله في مستهل اللقاء أطيب تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وصادق تمنيات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى الرئيس رشيد ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق ودعواهم بدوام النماء والرخاء والأمن والاستقرار والتقدم والازدهار للعراق وشعبه الشقيق.



وقد تناول اللقاء مجمل أوجه العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة وبالأخص في مجالات التجارة والاستثمار والأخذ بمجالات التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة تصب في صالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.



كما تناول اللقاء عددا من الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين وأطر حلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويحقق طموحات شعبيهما الشقيقين لاسيما ملف استكمال ترسيم الحدود البحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة لما بعد العلامة 162.