أعلنت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، عن السماح لسفن الصيد الكويتية المرخّص لها بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء وبدء موسم صيده في المياه الاقليمية الكويتية في الأول من سبتمبر المقبل.

وقال نائب المدير العام للثروة السمكية محسن المطيري، إن الهيئة أصدرت القرار رقم 659 لسنة 2023 والذي يقضي بالسماح لسفن الصيد الكويتية المرخص لها بصيد الروبيان في المنطقة الاقتصادية الخاصة بعد الحصول على تصريح مسبق من الهيئة.

وأضاف أن موسم صيد الربيان يبدأ غدا في المنطقة الاقتصادية الخاصة ويستمر حتى نهاية يناير 2024 فيما يبدأ موسم صيد الروبيان في المياه الاقليمية الكويتية في الاول من سبتمبر المقبل لأصحاب تراخيص الجر الخلفي وذلك بعد حظر صيده لأكثر من 6 اشهر حفاظا على ثروات البيئة البحرية وإثراء المخزون السمكي وزيادة وفرته مستقبلا.