‏أعلنت الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة انه على كل من يرغب من أعضاء قوة الشرطة بالنقل بين أجهزة الوزارة ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم (30 لسنة 2021) وتعديلاته، تقديم الطلب من خلال موقع الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة الإلكتروني وتسجيل طلب النقل عن طريق رقم الملف الشخصي خلال الفترة من 2023/8/1 حتى 2023/8/3.. ولن يتم النظر في الطلبات التي سوف تقدم بعد المدة سالفة الذكر.

واوضحت انه عند تقدم عضو قوة الشرطة بطلب نقل من قطاع الى قطاع آخر سوف يطبق القرار الوزاري رقم (500 لسنة 2021) بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين المادة (68) والتي تنص على:

‏• إذا نقل العسكري بناء على طلبه أو لعدم صلاحيته بالقيام بأعباء الوظيفة المنقول منها او تأديبيا من طبيعة عمل الى طبيعة عمل اخرى يمنح فئة البدل الجديد في جهة عمله المنقول اليها من بداية الفئة الخامسة.

‏وتنوه بأنه سوف يتم الغاء جميع طلبات النقل السابقة.