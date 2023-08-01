كشف أحدث تقرير ربع سنوي لشركة "ميتا"، أن لدى "فيسبوك" أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريًا.

فعلى الرغم من تراجع شعبية منصة التواصل الاجتماعي بين الشباب، فإن فيسبوك لا يزال يمتلك شعبية كبيرة عند احتساب عملاء الشركة عبر جميع تطبيقاتها المختلفة والتي تشمل "واتساب" و"إنستغرام" و"ماسنجر" و"ثريدز"، والبالغ إجماليها 3.88 مليار مستخدم نشط شهريًا. هذا ما يقرب من نصف سكان العالم.

ارتفع عدد المستخدمين النشطين على "فيسبوك" إلى 2.064 مليار مستخدم نشط يوميًا، ارتفاعًا من 2.037 مليار في الربع الأخير. وكانت أعلنت الشركة في الربع الأخير من عام 2021، عن أول انخفاض ربع سنوي في تاريخ الشركة في عدد المستخدمين النشطين يوميًا.

وقد يكون هذا النمو مدفوعًا جزئيًا بخدمة الفيديو القصير "الريلز"، فوفقًا للرئيس التنفيذي لـ "ميتا" مارك زوكربيرغ، تحصل فيديوهات "الريلز" على 200 مليار مشاهدة في اليوم عبر مجموع تطبيقات الشركة.

وقال زوكربيرغ، خلال تقرير أرباح "ميتا" الفصلي الذي نُشر في وقت سابق من الأسبوع الماضي، إنه متفائل بشأن مسار منصة "ثريدز"، مشيرا إلى أن "ميتا" تركز حاليًا على "تحسين الأساسيات".

لكنه في المقابل، قال للموظفين يوم الخميس الماضي، إن المنصة فقدت أكثر من نصف مستخدميها، بعد أسابيع فقط من جذب أكثر من 100 مليون مشترك وسط تفاقم المنافسة مع منصة "X"، التطبيق المعروف سابقًا باسم "تويتر".

وفقًا لـ"رويترز"، شارك زوكربيرغ تفاصيل الانخفاض السريع في المستخدمين النشطين خلال مكالمة هاتفية مع موظفي "ميتا"، واصفًا ما حصل بأنه طبيعي وتعهد بإضافة المزيد من الميزات للحفاظ على تفاعل المستخدمين.