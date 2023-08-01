ضمن فعاليات حملته الصيفية «عيشها مرتين» الموجهة لعملاء بطاقات الائتمان، نظم البنك التجاري دورة الطبخ في مجمع 360، حيث جاءت هذه الدورة لتعزيز الفعاليات الصيفية لحملة «عيشها مرتين»، ولمشاركة العملاء حاملي بطاقات البنك التجاري الائتمانية في فعاليات الصيف العديدة، ومنها دورة الطبخ المميزة مع الشيف عبدالعزيز القبندي.



وكان الإقبال على دورة الطبخ كبيرا، حيث بادر الجميع بالتسجيل للاستمتاع بالمشاركة في طهي أفضل الأصناف والأطباق التايلندية.



و«عيشها مرتين» الصيفية حملة ترويجية موجهة للعملاء حاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن البنك، والتي تتيح لهم فرص للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بجوائز استرداد نقدي بنسبة 100% من قيمة المشتريات بحد أقصى 2000 دينار كويتي عند استخدام البطاقة الائتمانية في عمليات الشراء داخل الكويت وخارجها أو عن طريق الدفع الالكتروني عبر الانترنت، وذلك خلال فترة الحملة الممتدة حتى نهاية أغسطس 2023.



ويواصل البنك تنظيم هذه الدورات في إطار فعاليات الحملة التي أطلقها التجاري لمكافأة عملائه من حاملي البطاقات الائتمانية تقديرا لهم على اختيارهم التجاري كمصدر لخدماتهم المصرفية، والتعرف على منافعها ومميزاتها وبرامج الولاء المختلفة المرتبطة بها على مدار العام.