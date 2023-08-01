قال المدير العام بجمعية النجاة الخيرية محمد الأنصاري ان مبادرة «باب خير كل جمعة» تواصل تحقيق الإنجازات النوعية منذ إطلاقها بداية 2022، بفضل الله تعالى، حيث أعلنت إدارة المشاريع والبرامج بالجمعية أن عدد المستفيدين من المشروع في النصف الأول من العام 2023 هو 21874 مستفيدا في 10 دول، بمختلف المشاريع التي تخدم الفقراء والمحتاجين، ويأتي ذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة للشعوب الفقيرة في مختلف دول العالم، وتسعى الجمعية إلى التطوير الدائم والابتكار والإبداع في طرح مشاريع خيرية متجددة ومتنوعة.



وقال الأنصاري ان مشاريع المبادرة خلال هذه الفترة نفذت في مختلف الدول العربية والإسلامية، مؤكدا ان المشاريع بمختلف نوعيتها تنفذ حسب الحاجة إليها في الدول والمناطق التي نفذت فيها، وقد شملت المبادرة مساعدة الأسر الفقيرة والأيتام وبناء المساجد وحفر الآبار وعلاج المرضى وتوزيع المشاريع المنتجة، وغيرها من المشاريع.