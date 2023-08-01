اختتم معهد دسمان للسكري برنامج التدريب الصيفي لهذا العام، وهو برنامج ينظمه المعهد سنويا لطلبة التخصصات الطبية بمختلف مجالاتها، حيث نظم المعهد يوما لعرض البوسترات العلمية التي تلخص الأبحاث التي أجراها الطلبة والطالبات خلال فترة تدريبهم تحت إشراف المختصين من المعهد.



وحضر اليوم العلمي المدير العام للمعهد د.قيس الدويري بالإضافة إلى العديد من باحثي وأطباء المعهد، كما قام البروفيسور فهد الملا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث في المعهد، بالإشراف بشكل دقيق على هذه الفعالية.



وقال الدويري إنه فخور بما قدمه الطلاب خلال هذا البرنامج التدريبي الذي يتيح فرصا عملية للطلبة والطالبات للتدرب في بيئة عمل متكاملة ومتقدمة في المعهد، مضيفا أن هذا العام شهد مشاريع ومبادرات بحثية متنوعة حول مرض السكري.



وأضاف الدويري أن الهدف من وراء هذا البرنامج التدريبي الذي يمتد على مدى أشهر هو تأسيس وإكساب الطلبة والطالبات المشاركين بالمهارات اللازمة والإلمام العملي في النواحي البحثية والعلمية ومساعدتهم على تعزيز قدراتهم البحثية، وتم إلحاق الطلاب في مشاريع مختلفة لاستكشاف قدراتهم العلمية وتنميتها وصقلها وذلك بتوجيه من كبار أعضاء الفريق العلمي في المعهد وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.