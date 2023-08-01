في إطار تكثيف الجولات الرقابية لفرق بلدية الكويت ميدانيا بناء على توجيهات مدير عام البلدية م.سعود الدبوس بضرورة تفعيل تطبيق قانون البلدية واللوائح والأنظمة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتنفيذ جولة تفتيشية بمنطقة جليب الشيوخ للتأكد من مدى التزام الأسواق والمحلات بشروط وضوابط البلدية. وفي هذا السياق، أوضح نائب المدير العام لقطاع الرقابة والتفتيش بالإنابة ومدير إدارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بمحافظة الفروانية د.ناصر الرشيدي أن الجولة الميدانية التي تم تنفيذها بمنطقة جليب الشيوخ على المحلات والإعلانات قد أسفرت عن إغلاق 8 محلات وتحرير 8 مخالفات لقيامهم بفتح محل قبل الحصول على ترخيص من قبل البلدية.



وأشار إلى مواصلة المفتشين بالمحافظة لجولاتهم الميدانية واستمرارها لرصد ومتابعة المخالفين للأنظمة واللوائح المعمول بها في البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.