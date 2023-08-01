بداح العنزي



وافقت البلدية على طلب وزارة التربية تمديد فترة استغلال 8 قسائم بمنطقة الجابرية قطعة 8 كمقر للمدرسة الهندية الخاصة.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس في كتابه: تقدمت وزارة التربية بتاريخ 18/4/2023 بطلب الموافقة على تمديد الفترة الزمنية لاستغلال القسائم المتخذة كمقر لمدرسة الجابرية الهندية الخاصة لحين تخصيص ارض والانتهاء من تشييدها، وبدراسة الطلب المقدم نود إحاطتكم بالآتي:



٭ صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م أ / 21 / 2 / 2019د2) المتخذ في 24/6/2019 الذي قضى بالسماح لمدرسة الجابرية الهندية استغلال موقع القسائم ارقام (51، 52، 53، 54، 60، 61، 62، 63) بمنطقة الجابرية قطعة 8 بصفة مؤقتة على ان تكون مدة الاستغلال سنتين فقط، الى آخر القرار.



٭ قضى البند سابعا من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ 194/ 10 / 99) المتخذ في 21/12/1999 بأن يتم إخلاء وإغلاق جميع المدارس الخاصة المتواجدة بمناطق السكن الخاص من دون اي استثناء بعد مرور اربع سنوات من تاريخ صدور قرار تخصيصها.



٭ قضى قرار المجلس البلدي رقم (م ب / ف 20 / 213/ 7 / 2001) المتخذ في 9/4/2001 بإعطاء الأولوية لإزالة الأنشطة المخالفة لنظام السكن الخاص لأنشطة الوزارات والمؤسسات الحكومية.



وقال لقد افادت الإدارة القانونية بأن قرار المجلس البلدي رقم (م ب / 194 / 10 / 99) المتخذ في 21/12/1999 قضى بالبند سادسا منه انه «على ادارة البلدية اقتراح مواقع بديلة في مناطق السكن الخاص الثلاثة وعرضه على المجلس البلدي لأصحاب العلاقة على ان تستغل من قبل اصحاب المدارس الخاصة المنقولة من السكن الخاص التي تم اصدار قرار بها من قبل مجالس البلدي السابقة ولجان شؤون البلدية السابقة وإخطار جميع اصحاب المدارس الخاصة والجهات الحكومية المشرفة على هذه المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق السكن الخاص الثلاث بمراجعة بلدية الكويت في خلال سنة ميلادية كاملة من تاريخ صدور القرار لإنهاء الإجراءات واستخراج رخص البناء وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها للمدارس الخاصة بالتنسيق مع وزارة التربية ويطبق عليها ما طبق على الحالات السابقة، وحيث إن البند سابعا من نفس القرار سالف الذكر قضى بأن يتم اخلاء وإغلاق جميع المدارس الخاصة المتواجدة في مناطق وقضى البند سابعا السكن الخاص الثلاث دون اي استثناء بعد مرور اربع سنوات ميلادية كاملة من بعد صدور قرار التخصيص على ان يباشر البناء بعد مرور سنة من التخصيص.



وحيث إنه قد سبق أن صدر قرار المجلس البلدي رقم (م ب / م أ / 21 / 2 / 2019) المتخذ في 24/6/2019 الذي قضى البند اولا فيه: الموافقة على طلب وزارة التربية استغلال القسائم ارقام (من 51 إلى 54) و(من 60 إلى 63) ضمن القطعة رقم 8 بمنطقة الجابرية لمدرسة الجابرية الهندية وذلك بصفة مؤقتة وفقا لأحكام البند سابعا من قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ 194 / 10/ 99) المتخذ في 21/12/1999، شريطة صلاحية المباني القائمة من الناحية الإنشائية والمعمارية للاستعمال التعليمي المطلوب وأن تكون مدة الاستغلال للموقع سنتين فقط من تاريخ تسلم الموقع، وقد انتهت المدة المشار إليها بالفعل وحيث ان وزارة التربية تطلب حاليا النظر في طلب المدرسة الهندية تمديد مدة السماح لهم باستغلال القسائم المشار إليها، وحيث إن وزارة التربية لم تقم بتخصيص موقع بديل للمدرسة حتى تاريخه، وسابقة صدور قرار المجلس البلدي المؤرخ في 24/6/2019 بالسماح لهم بفترة مؤقتة لمدة سنتين، فإن طلب تمديد مدة السماح لهم باستغلال القسائم المشار إليها يتم النظر فيه من قبل المجلس البلدي بوصفه السلطة المختصة قانونا، بحسبان ان الموافقة على استغلال المباني في مزاولة الانشطة التربوية والتعليمية المختصة من قبل المؤسسات والمدارس الخاصة هو امر منوط بموافقة المجلس البلدي وفق الاجراءات والشروط التنظيمية المقررة بالجدول رقم 11 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المدارس الخاصة في مختلف مناطق الكويت والملحقة بلائحة تنظيم اعمال البناء رقم (206 لسنة 2009) وكذا الضوابط الواردة بقرار المجلس البلدي رقم (م ب/ 194 / 10/ 99) الصادر بتاريخ 21/12/1999، وعليه أفادت بأنه لا مانع من رفع تقرير بالموضوع وعرضه على المجلس البلدي لاتخاذ ما يراه مناسبا، لذلك فإن الرأي الفني تضمن التالي: الموافقة على طلب وزارة التربية تمديد الفترة الزمنية لاستغلال القسائم أرقام (51، 52، 53، 54، 60، 61، 62، 63) بمنطقة الجابرية قطعة 8 لتتخذ كمقر لمدرسة الجابرية الهندية الخاصة والتي سق وأن تم السماح باستغلالها بموجب القرار رقم (م ب / م أ / 21 / 2 / 2019د2) المتخذ في 24/6/2019 على ان يكون استغلال القسائم بصفة مؤقتة لحين تخصيص موقع بديل للمدرسة.