وافقت البلدية على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تغيير استعمال جزء من محطة تحويل بمنطقة السلام الى مبنى للمكثفات.



وقال مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس انه تمت دراسة الموقع المطلوب وتبين ان مبنى المكثفات المقترح تخصيصه بأبعاد 30م×50م يقع ضمن موقع محطة التحويل الرئيسية المخصصة بأبعاد 100م×606م ومساحة 60600م2 تقريبا التابعة لوزارة الكهرباء والماء وفق قرار المجلس البلدي، علما انه سيتم استقطاع مساحة 1500م2 لمبنى المكثفات من مساحة محطة التحويل الرئيسية لتصبح محطة التحويل الرئيسية بعد الاستقطاع بمساحة 59100م2.



وتضمن الرأي الفني الموافقة على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة باستقطاع جزء من محطة التحويل الرئيسية والمخصصة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بموجب قرار المجلس البلدي رقم م.ب/ل.ح/297/11/2008 بتاريخ 7/7/2008 بمساحة 1500م2 وتخصيصه لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاستعماله مبنى مكثفات تابعا للوزارة، شريطة تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع مع الإبقاء على ذات المساحة المقررة في القرار، وذلك في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة او أي دواع تنظيمية.