في إطار الجهود المتواصلة والسعي الحثيث لتطبيق اللوائح والقوانين والنظم والحفاظ على المظاهر الجماليــة فــي مختلف المحافظــــات والمــناطق، واستمرارا للحملات الميدانية لفرق إدارات النظافة في مراكز بلديات المحافظات وضمن فعاليات حملة «ديرتنا تستاهل»، شنت إدارة النظافة واشغالات الطرق في بلدية محافظة الجهراء حملة ميدانية على منطقة كبد.



وأسفرت الحملة، التي جاءت بمعاونة عدد من الآليات ورجال البلدية، عن رفع عدد من العربات المتنقلة المخالفة وتحرير 20 مخالفة متنوعة وحجز عدد من العربات التي تقوم برمي المخالفات في غير مواقعها، كما شملت الحملة الباعة الجائلين والنظافة العامة للمنطقة وإشغالات الطرق.