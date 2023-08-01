«بيتك» الأعلى ربحية بـ 333.4 مليون دينار وبقفزة 141.4%.. يليه «الوطني» بـ 275.3 مليوناً

1.77 مليار دينار إجمالي الإيرادات التشغيلية لـ 8 بنوك خلال النصف الأول بنمو سنوي 26.14%

البنوك أظهرت أداءً قوياً بالنصف الأول مدعومة بنمو صافي دخل الفوائد ونمو إيرادات الرسوم

18.3 % قفزة بأصول البنوك الثمانية لتبلغ 110.66 مليارات دينار كما في نهاية يونيو 2023





علاء مجيد



كشفت البيانات المالية لـ 8 بنوك كويتية أعلنت عن نتائجها لفترة النصف الأول من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2023، عن تسجيلها قفزة في صافي أرباحها بنسبة 46.7% لتبلغ 758.58 مليون دينار، وذلك مقارنة بتحقيقها صافي أرباح بلغ 517.07 مليون دينار للفترة نفسها من 2022.



وقد أظهرت النتائج المالية للنصف الأول أداء تشغيليا قويا للبنوك الكويتية التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن، وذلك بدعم من نمو صافي دخل الفوائد الذي تزامن مع نمو في إيرادات الرسوم والعمولات أيضا، ليعكس بذلك استفادة البنوك الكويتية من دورة التشديد النقدي ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم إلى مستوى 4% حتى نهاية يونيو الماضي (علما أن بنك الكويت المركزي قد رفع سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 4.25% بنهاية يوليو الماضي).



كما استفادت البنوك الكويتية من استمرار زخم النشاط الاقتصادي المدفوع باستمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي الذي دعم نشاط الأعمال بشكل عام، لكن ذلك التفوق التشغيلي يعكس أيضا اعتماد البنوك على الأنشطة المصرفية الأساسية وحصافتها في إدارة المخاطر، الذي يرتكز على توجيهات بنك الكويت المركزي المعهود عنها التحفظ والمتابعة اللصيقة للمتطلبات الرقابية.



واستحوذت البنوك التقليدية الأربعة التي أعلنت عن أرباحها على 46.56% من أرباح القطاع بـ 353.20 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية الـ 5 التي أعلنت عن أرباحها على 53.44% من أرباح البنوك بـ 405.37 ملايين دينار.



تصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) أكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 333.39 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2023 وبنسبة نمو سنوية بلغت 141.4% مقارنة بـ 138.08 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022، وهي أكبر نسبة نمو سنوية بين البنوك الكويتية التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن.



تلاه بنك الكويت الوطني بـ 275.34 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.8% مقارنة بـ 237.82 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2022. وحل ثالثا بنك بوبيان بـ 41.27 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 25%. ورابعا جاء بنك الخليج بقيمة أرباح بلغت بـ 35.84 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 18.3%.



وحل في المرتبة الخامسة البنك الأهلي بقيمة أرباح بلغت 23.91 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 30%. بينما جاء بنك أهلي المتحد في الترتيب السادس بأرباح بلغت قيمتها 20.45 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 1% تلاه في المرتبة السابعة بنك برقان بأرباح بلغت قيمتها 18.11 مليون دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 34%. كما جاء في المرتبة الثامنة بنك وربة بأرباح بلغت قيمتها 10.25 ملايين دينار وبنسبة تراجع سنوي بلغت 13.6%.



تحسن تشغيلي



ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنوك الكويتية الـ 8 التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن خلال النصف الأول 2023 بنسبة 26.14% لتصل الى 1.77 مليار دينار، مقارنة بـ 1.40 مليار دينار في الفترة نفسها من عام 2022.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) قائمة البنوك الأكثر تحقيقا للإيردات التشغيلية خلال النصف الاول من عام 2023 بقيمة 734.36 مليون دينار تلاها بنك الكويت الوطني بقيمة 565.85 مليون دينار. وحل ثالثا بنك بوبيان بقيمة 109.17 ملايين دينار. بينما جاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 107.99 ملايين دينار. وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة 92.25 مليون دينار.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بحجم إيرادات تشغيلية بلغت 88.29 مليون دينار، تلاه سابعا بنك أهلي المتحد بحجم إيرادات تشغيلية بلغت قيمتها 42.69 مليون دينار. وجاء في المركز الثامن بنك وربة بإيرادات تشغيلية بلغت 32.86 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.



مركز مالي قوي



بلغ إجمالي الأصول للبنوك الـ 8 الكويتية التي أعلنت عن أرباحها حتى الآن بنهاية شهر يونيو الماضي الى 110.66 مليارات دينار بنسبة نمو 18.28% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2022 والتي كان إجمالي أصول القطاع بها 93.55 مليار دينار.



وقد تصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) قائمة البنوك المحلية من حيث إجمالي الأصول بقيمة 37.02 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 62.40% مقارنة بـ 22.79 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وتلاه بنك الكويت الوطني بإجمالي أصول بلغ 36.085 مليار دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 5.3% مقارنة بـ 34.28 مليار دينار في الفترة المقارنة من العام الماضي. وحل ثالثا بنك بوبيان بإجمالي أصول بلغ 8.02 مليارات دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 5%.



وجاء في المرتبة الرابعة بنك برقان بإجمالي أصول بلغ 7.07 مليارات دينار وبنسبة تراجع بلغت 3%. وحل خامسا بنك الخليج بقيمة أصول بلغت 6.91 مليارات دينار وبنمو سنوي بلغت نسبته 0.5%.



وفي المرتبة السادسة جاء البنك الأهلي بإجمالي موجودات بلغ 6.28 مليارات دينار وبنسبة نمو بلغت 7%، وتلاه سابعا بنك وربة بقيمة موجودات بلغت 4.72 مليارات دينار بنسبة نمو بلغت 16.6%. وجاء في المرتبة الثامنة بنك أهلي المتحد بقيمة موجودات بلغت 4.53 مليارات دينار وبنسبة تراجع سنوية بلغت 3.7%.