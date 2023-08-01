محمود عيسى



ذكرت نشرة ميس النفطية، ان الحكومة الكويتية قامت بتعديل أهدافها المتعلقة بالطاقة التكريرية المحلية على المدى البعيد من 1.6 مليون برميل في اليوم إلى 1.455 مليون برميل في اليوم، وفقا لبرنامج مجلس الوزراء المرقم 2023-27 الذي رفع إلى مجلس الأمة وفقا لما ذكرته النشرة في 28 الجاري.



وقالت «ميس» ان مؤسسة البترول الكويتية لطالما أكدت عزمها على الوصول بطاقتها التكريرية من النفط الخام إلى 1.6 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025، لكن بعد مرور 18 شهرا فقط لايزال الغموض يكتنف كيفية بلوغ هذا الهدف، كما قالت النشرة في 16 سبتمبر 2022.



وأشارت «ميس» إلى ان الطاقة التكريرية للكويت ستصل إلى 1.416 مليون برميل في اليوم بحلول نهاية العام الحالي بمجرد تشغيل مصفاة الزور بكامل طاقتها التكريرية المقررة والبالغة 615 ألف برميل في اليوم.



وتأتي الطاقة المتبقية من مصفاتي ميناء عبدالله وميناء الأحمدي القديمتين، حيث تبلغ طاقتهما الآن 801 ألف برميل في اليوم بعد الانتهاء من مشروع الوقود النظيف الذي تبلغ قيمته 15.6 مليار دولار.