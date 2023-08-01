استمراراً في مساعي هيئة أسواق المال على تبسيط إجراءات تقديم الخدمة وتعزيز كفاءة أدائها في الوقت ذاته ورقمنة إجراءاتها ونماذج عملها، قامت الهيئة بتطوير آلية تقديم طلب حق الاطلاع والحصول على المعلومات والوثائق المرتبطة بها وفق القانون رقم 12 لسنة 2020، لتكون بصورة نموذج إلكتروني متاح في بوابة الهيئة الإلكترونية.



ويأتي ذلك ضمن حزمة خدمات هيئة أسواق المال، والتي ستوفرها لاحقا في التطبيق الحكومي «سهل» للأجهزة الذكية، وقد كانت الهيئة من أولى الجهات التي قامت بإنفاذ القانون من خلال وضع بريد إلكتروني تحت عنوان [email protected] «حق الاطلاع على المعلومات والوثائق»، والــذي يتيح للأشخاص ذوي المصلحة الاطلاع على المعلومــات والوثائــق التــي أجــاز لهــم القانــون حــق الاطــلاع أو الحصــول عليهــا وأصــدرت دليلا استرشاديا لهم.



وختاما، فإن هيئة أسواق المال تود التأكيد على حرصها الدائم على الارتقاء بمستوى آلية تقديم الخدمة وتبسيط إجراءاتها، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية، تيسيرا وتسهيلا لذوي الشأن.