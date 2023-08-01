ضمن جهوده للتواصل السريع مع العملاء، يحرص بنك الخليج على تلقي الشكاوى من خلال وحدة «الشكاوى وحماية العملاء» وعبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية وكذلك الرد على تلك الشكاوى خلال الفترة القانونية المحددة.



يأتي ذلك انطلاقا من تعليمات بنك الكويت المركزي وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حماية عملاء القطاع المصرفي من خلال إقامة علاقة متوازنة بين البنوك وعملائها، واسترشادا بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.



وفي هذا الإطار، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج بدر العلي، إنه في حال رغبة العميل بتقديم شكوى عبر الآليات المحددة عليه مراعاة ما يلي:



1 - تعمل وحدة الشكاوى وحماية العملاء على إيجاد حل أو تفسير لأي شكوى خاصة بالعميل في اطار تنفيذ شروط العلاقة التعاقدية بين العميل والبنك.



2 - تعمل الوحدة 5 أيام في الاسبوع من الأحد الى الخميس من 8 صباحا حتى 3 مساء وتعطل أعمالها في إجازة نهاية الأسبوع والأعياد والعطل الرسمية.



3 - يتم الرد على الشكاوى المقدمة لوحدة الشكاوى خلال 15 يوم عمل.



4 - يقتصر عمل الوحدة على الرد على الشكاوى، وعليه فإنه لا يمكن لوحدة الشكاوى القيام بالمعاملات المصرفية مثل تحريك الحسابات، إلغاء/ طلب/ تفعيل البطاقات المصرفية، تغيير رقم هاتف نقال أو تحديث بيانات العملاء.



5 - إن الرد على الشكوى الخطية يتم من خلال وحدة الشكاوى في بنك الخليج وليس بنك الكويت المركزي، وفي حال اعتراض العميل على الرد فعليه التقدم بتظلم إلى بنك الكويت المركزي من خلال الآلية المذكورة في الموقع الإلكتروني لبنك الخليج أو بنك الكويت المركزي.



وأضاف العلي: نحرص بشكل مستمر على التواصل مع العملاء واستطلاع آرائهم، والاستماع لمتطلباتهم، بهدف تسهيل حياتهم والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم المصرفية، وكذلك بحث ودراسة الشكاوى بدقة كبيرة.