تماضر الصباح: الوزارة تتطلع لأن يسهم الكتاب في تعزيز مسيرة التحول الرقمي بالكويت

الكتاب يسرد جهود أوائل الصناعة النفطية.. ومتاح حالياً بجميع منصات التواصل للوزارة



في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الوزارات والقطاع النفطي في الكويت لصناعة محتوى إلكتروني جديد، أطلقت وزارة النفط ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام أول كتاب من نوعه بتقنية الذكاء الاصطناعي، يسرد نشأة القطاع النفطي والتعرف على الأوائل وجهودهم في تطوير الصناعة النفطية في البلاد.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي إنه تم إطلاق اسم «نوف» على المذيعة الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتصبح أول موظفة تعمل بالتقنية الحديثة ولتكون الوجه الإعلامي الجديد للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي مع الضيوف والمهتمين بالشأن النفطي في الكويت، وتمت الاستعانة بالمذيعة الافتراضية التي تستطيع قراءة الأخبار من خلال دمج التسجيل الصوتي لشخص حقيقي مع شخصية افتراضية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.



وفي هذا السياق، قالت مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح إن النفط سباقة في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير منصاتها الإلكترونية، وقررت الوزارة أن تطلق باكورة أعمالها في إطلاق كتاب الأوائل بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث تتطلع الوزارة لأن يسهم هذا الكتاب الرائد في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الكويت.



وذكرت ان إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط تؤمن دائما بأن الذكاء الاصطناعي سيكون شريكا للإنسان في توسيع حدود المعرفة والتفكير والإبداع، مشددة على ضرورة الاستعداد لاستغلال وتوظيف الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح ومفيد لتطوير المعرفة والتعليم والثقافة في بلدنا الحبيب الكويت.



وأوضحت أن الكتب والنشرات الافتراضية في وزارة النفط ستقدم محتوى إخباريا يجمع التطور التحريري مع التكنولوجي في قوالب مرنة وان الوزارة ماضية في التوسع في هذا النوع الجديد من الذكاء الاصطناعي.



وأشارت إلى أن كتاب الأوائل في القطاع النفطي أصبح متوافرا على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة النفط كموقع يوتيوب وتويتر وانستغرام.