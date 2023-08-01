أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، أن أحدث حملاتها لموسم الصيف تحت شعار «الصيف يبيله Jet ski» متواصلة طوال فصل الصيف، حيث سيحصل عملاء stc الجدد والحاليون، على فرصة للفوز بـ Jet ski عن طريق الاشتراك في أي من باقات stc للدفع الآجل، أو تجديد اشتراكاتهم الحالية، أو إضافة جهاز من خلال باقة zeed، وذلك من فرع stc بالخيران مول فقط.



وفي بيان لها، أعلنت stc، أنه من خلال الحملة الصيفية التي تنتهي مع نهاية فصل الصيف سيدخل العملاء الحاليون والجدد المشاركون تلقائيا في سحب للفوز على الـ jet ski. فمن خلال تجديد اشتراكهم أو الانضمام إلى أحد الباقات الإنترنت أو الصوتية الدفع الآجل أو إضافة الأجهزة عبر باقة zeed، ستزيد فرصتهم من أجل الفوز، وكلما زادت قيمة المشتريات أو الاشتراكات تزداد فرصة الفوز.



وسيتم الإعلان عن الفائز في حملة الصيف خلال فعالية مميزة ستقيمها stc حيث سيحصل أحد العملاء المحظوظين على Jet Ski جديد، وسيتاح لجميع الحضور كذلك فرصة المشاركة في مجموعة متنوعة من المسابقات التفاعلية والمميزة التي ستطلقها stc بهذه المناسبة، ما يمنحهم فرص عديدة للفوز بجوائز مميزة.



بالإضافة إلى فرصة السحب على Jet Ski، سيتمتع عملاء stc بمجموعة متنوعة من المزايا والعروض الصيفية الحصرية. وتشمل عروض الصيف مزايا إضافية لباقات المكالمات والإنترنت بنظام الدفع الآجل من stc، مصحوبة بأحدث أجهزة الهواتف الذكية.



وأضافت stc: نهدف إلى إثراء أنماط حياة عملائنا من خلال تنظيم مثل تلك الحملات الترويجية. فمن خلال مثل هذه الحملات تهدف stc إلى تقديم خدمات اتصالات استثنائية، فضلا عن توفير تجارب اتصالات مستدامة تضيف المزيد من القيمة إلى حياة العملاء.