أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن نتائجها لفترة النصف الأول من العام 2023، حيث حققت الشركة ارتفاعا بإيرادات مبيعات التذاكر بنسبة 30%، وقد خفضت الشركة مديوناتها بنسبة 39% كما نمت حركة المسافرين بنسبة 45%، ونمت كفاءة تشغيل الرحلات بنسبة 34%.



كذلك ارتفعت نسبة مغادرة الرحلات لتصل إلى 33%، وعلاوة على ذلك حققت الشركة التزاما بانضباط مواعيد إقلاع الرحلات بنسبة 81%، هذا، وانضم إلى نادي الواحة نحو 115 ألف عضو جديد في النصف الأول من العام الحالي بالإضافة إلى ذلك ارتفعت عمليات استبدال الأميال مقابل التذاكر بنسبة 65%.



وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي الدخان: «يسعدنا أن نسلط الضوء على أبرز نتائج النصف الأول من 2023، حيث إن الكويتية بسواعد أبنائها المخلصين وتفانيهم في العمل، حققت ما تصبو إليه من أهداف ضمن خططها الاستراتيجية ورؤيتها المنبثقة من مجلس الإدارة والتي تمتد للعام 2030 لتطوير وتحسين منظومتها بالكامل».



وذكر الدخان أنه بعد اجتماع مجلس الإدارة ومناقشة نتائج النصف الأول، فإن الخطوط الجوية الكويتية وصلت الى مراحل متقدمة جدا في مجاراة أحدث تقنيات قطاع النقل الجوي في المنطقة والعالم، وقامت بعقد شراكات متميزة مع كبرى الشركات سواء لتطوير عمليات التشغيل أو التوسع في الوجهات أو تبادل الخبرات.



وأضاف أن ما حققته الشركة من نتائج إيجابية ونمو وتطور ملحوظ على مدار سنة توج بحصول الخطوط الجوية الكويتية على جائرة شركة الطيران الأكثر تطورا في العالم وفقا لمنظمة سكاي تراكس المتخصصة في تقييم شركات الطيران، حيث حققت الشركة تقدما بنسبة 44% من المركز الـ 76 في العام 2022 إلى المركز 42 في العام 2023.



من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي عن سعادته بهذه النتائج الإيجابية والتي تؤكد تقدم الناقل الوطني بخطى ثابتة نحو التطور والتميز في تقديم خدماتها لعملائها والسعي نحو افتتاح وجهات جديدة تربط الكويت بالعالم من خلال أسطولها الجديد والمتميز المكون من 34 طائرة حديثة تحتوي على أنواع وطرازات مختلفة وحديثة تتضمن تكنولوجيا وتقنيات فائقة تتواكب مع كل جديد يقدمه قطاع الطيران الجوي التجاري والتي تتميز أغلبها بأنها صديق للبيئة.



وقال رزوقي إن هذه النتائج تحفز الخطوط الجوية الكويتية على الاستمرار في التحليق إلى آفاق رحبة وخلق فرص جديدة للشروع في مرحلتنا التالية من برنامج التطوير لإبراز الأفكار الجديدة وتحقيق الأهداف المنشودة من خلال شعار الشركة وهو العميل أولا.



وأضاف قائلا: «لقد قامت الخطوط الجوية الكويتية في الآونة الأخيرة بإطلاق 13 وجهة جديدة لموسم الصيف ليصبح إجمالي عدد الوجهات 58 وجهة مباشرة وأكثر من 105 رحلات يوميا بالإضافة إلى 95 وجهة عبر الرمز المشترك».



وتابع: «تسعى الخطوط الجوية الكويتية لافتتاح 6 وجهات جديدة في موسم الشتاء أبرزها واشنطن دي. سي، برشلونة، الطائف، أثينا، ازمير وشيراز، حيث ان ذلك يأتي تنفيذا للخطة الاستراتيجية في التوسع بشبكة الخطوط حول العالم والدخول في أسواق جديدة تلبي رغبات الركاب الكرام».



واختتم رزوقي تصريحه قائلا: «إن الطائر الأزرق يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق إنجازات غير مسبوقة فيما يخص تطوير الجانب التشغيلي والتحول الإلكتروني في جميع الدوائر وطرح الخدمات المختلفة، الأمر الذي أكد ما تقدمه الخطوط الجوية الكويتية من خدمات متميزة واستثنائية لركابها الكرام وما حققته من مستويات جديدة من التميز».