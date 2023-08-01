أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها للنصف الأول من العام الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023، حيث أظهرت المحفظة الاستثمارية للشركة تحسنا ملحوظا خلال النصف الأول، وذلك بتسجيل أرباح قبل تكاليف التمويل والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 4.5 ملايين دينار، مقارنة بـ 3.5 ملايين دينار للنصف الأول من العام الماضي، أما مجمل أرباح العمليات التشغيلية فقد بلغ 13.7 مليون دينار في النصف الأول من 2023، مقارنة بـ 13.9 مليون دينار في النصف الأول من 2022. في حين سجلت المجموعة صافي أرباح خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغ 1.4 مليون دينار في النصف الأول من 2023، مقارنة بـ 400 ألف دينار بالنصف الأول من 2022، وكان أداء المحفظة الاستثمارية مدعوما بانخفاض التكاليف في قطاعات مختلفة بالإضافة إلى أرباح من الاستثمارات في أوراق مالية مدرجة. وأوضحت الشركة أن مجمل أرباح العمليات التشغيلية انخفضت بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 13.7 مليون دينار خلال النصف الأول من 2023، نزولا من 13.9 مليون دينار في النصف الأول من 2022، وبالمقابل ارتفع صافي الأرباح من العمليات التشغيلية بمقدار 85.2% على أساس سنوي إلى 3.3 ملايين دينار، مقارنة بـ 1.8 مليون دينار بالنصف الأول من 2022.



وبلغت أرباح المجموعة قبل الزكاة وضريبة دعم العمالة الوطنية 2.5 مليون دينار في النصف الأول من 2023، مقارنة بـ 1.3 مليون دينار في النصف الأول من 2022، وانخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 15.9% على أساس سنوي إلى 10.4 ملايين دينار خلال النصف الأول من 2023 تتمثل بشكل رئيسي في قطاع الصناعات الدوائية وقطاع الأغذية والمشروبات. وبلغ إجمالي الأصول 247 مليون دينار في يونيو 2023، مقارنة بـ 275 مليون دينار في يونيو 2022، واستقر إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم على 163 مليون دينار في يونيو 2023، مقارنة بـ 176 مليون دينار في يونيو 2022. وظل إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية ثابتا على أساس سنوي عند 0.2 مرة في يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض صافي أصول المحفظة إلى 203 ملايين دينار في النصف الأول من 2023، مقارنة بـ 221 مليون دينار في النصف الأول من 2022 متأثرا بخسائر انخفاض في القيمة ومخصصات أخرى تم تسجيلها خلال الفترة.