أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) منصته الرقمية الجديدة كليا، والمخصصة للشركات، وذلك تأكيدا لالتزامه بمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية وإستراتيجية التوسع في نطاق خدماته المصرفية الإلكترونية، من أجل الارتقاء بتجربة عملائه من الشركات وتوفير كل احتياجاتهم بأسلوب سلس وآمن.



وتشمل المنصة الرقمية الجديدة مجموعة مبتكرة ومتكاملة من الحلول المصرفية، التي تمكن الشركات من التحكم بشكل كامل بمعاملاتها إلكترونيا، وبطرق آمنة وسهلة، ما يؤكد حرص KIB على تنمية إمكاناته الرقمية ومواكبة أحدث الابتكارات وتطوراتها السريعة، وذلك بهدف تلبية احتياجات قطاع الأعمال وتطلعات الشركات نحو إدارة أكثر سلاسة لحساباتهم المصرفية.



وفي معرض تعقيبه على تدشين هذه المنصة، قال هشام المباركي المدير العام للإدارة المصرفية التجارية: هذه المبادرة المهمة من KIB تجسد اهتمامه الكبير بعملائه في قطاع الأعمال، وحرصه على توفير تجربة مصرفية مخصصة وفق أعلى معايير الأمان، الكفاءة والموثوقية. إذ تمثل المنصة الرقمية الجديدة قفزة نوعية في مجال تطوير الحلول المالية التي يقدمها KIB والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، كما إنها تمهد الطريق أمام إطلاق مزيد من المنصات الواعدة، والتي من شأنها توفير منتجات وخدمات مبتكرة وحصرية لعملائنا الشركات. وتناول المباركي مجموعة المزايا الفريدة للمنصة، موضحا أنها تمكن العملاء من الاطلاع بشكل دقيق على كل معاملاتهم المالية، بما يساعدهم في اتخاذ قرارات حكيمة تعتمد على بيانات حقيقية، للارتقاء بمستوى أداء أعمالهم.



وقال: إن هذه المنصة ستسهم في توفير وقت العملاء وجهدهم عبر باقة متكاملة من الخدمات المبتكرة والمبسطة.



وأضاف أن المنصة سوف تمكن العملاء أيضا من تخصيص الخدمات لموظفيهم ومراقبة أداء أعمالهم على أكمل وجه، بما يوفر وقتهم ويرفع سقف إنتاجيتهم، إضافة إلى تزويدهم بخاصية القدرة على إرسال المعاملات المالية، إلكترونيا، إلى رؤسائهم لتسهيل عملية الحصول على الموافقات اللازمة وإتمام تنفيذ العمليات في أسرع وقت ممكن.