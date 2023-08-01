قال الجيش السوداني إن الطيران الحربي قصف أهدافا لقوات الدعم السريع بمنطقتي المسعودية وجياد جنوبي العاصمة الخرطوم، مشيرا إلى انه صادر شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى قوات الدعم السريع في جنوب شرقي البلاد.



واتهم الجيش «الدعم السريع» بقصف منطقة أبو آدم في الخرطوم بشكل عشوائي، مما أدى إلى مقتل طفل.



في المقابل، نشر الحساب الرسمي لقوات الدعم السريع في تويتر مقطع فيديو للقيادي في الحركة الشعبية شمال العميد عبدالرحمن موسى البشاري، اعلن فيه انضمامه إلى الدعم السريع، والبشاري هو عضو اللجنة العليا لقيادة الحركة بقيادة مالك عقار.



كما نشرت «الدعم السريع» فيديو لقائدها محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي» تحدث فيه عن إطلاق سراح عدد كبير من أسرى الشرطة الذين اعتقلوا في 17 يوليو الماضي.



وفي ضاحية غرب الخرطوم الكبرى أم درمان، أفاد شهود بوقوع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة «في منطقة السوق الشعبي وسط مدينة ام درمان وفي شارع الشنقيطي شمالها».



وفي إقليم دارفور بغرب البلاد، دارت اشتباكات في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور، وقال مصدر عسكري لـ «فرانس برس»: «قواتنا (الجيش) قتلت 16من المتمردين وأسرت 14 بينهم ضابط».



كذلك، شهدت مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور اشتباكات بين الطرفين في ظل سقوط قذائف على منازل المدنيين، بحسب ما أفاد سكان.



ونزح مئات من سكان حي جبرة جنوب الخرطوم بسبب احتدام القتال، حسبما أفاد شهود.



وقال أحد السودانيين المقيمين بجبرة لوكالة «فرانس برس»، طالبا عدم كشف هويته، «قوات الدعم السريع طالبتنا بمغادرة الحي بحجة أن المنطقة أصبحت منطقة عمليات».



كذلك اضطر سكان في حي الصحافة المجاور لجبرة إلى المغادرة بسبب العنف المتواصل.



في غضون ذلك، قررت سلطة الطيران المدني السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 15 أغسطس الجاري باستثناء «رحلات المساعدات الإنسانية ورحلات الإجلاء» بعد الحصول على تصريح من الجهات المختصة.



وهذا هو التمديد هو الثامن منذ اندلاع القتال في 15 أبريل الماضي.