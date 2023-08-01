

مفرح الشمري



تحل غدا الأربعاء الذكرى الـ 33 على الغزو العراقي لأرض الكويت الغالية التي يستذكرها الكويتيون هذا العام وهم أشد عزيمة على تخطي المحن وتحقيق الإنجازات في شتى المجالات ليبقى اسم الوطن عاليا.



وتستعيد الكويت في ذكرى الغزو الغاشم صفحات مؤلمة من تاريخها لا يمكن نسيانها مهما طال الزمن أو قصر، لأنها بحق جريمة لا تغتفر للمقبور صدام بحق الكويت وأهلها.



وفي هذه المناسبة، أعد تلفزيون الكويت بجميع محطاته برامج وفلاشات خاصة لاستذكار تضحيات أبطالنا للدفاع عن تراب الوطن الغالي ومقاومة أهل الكويت الصامدين القوات الغازية بكل حزم.



العاملون في قطاع التلفزيون وعلى رأسهم الوكيل المساعد للقطاع تركي المطيري حرصوا على ان تكون موادهم للذكرى الـ33 للغزو الغاشم مختلفة و«غير» عن باقي السنوات، وسيلاحظ المشاهد هذا الاختلاف انطلاقا من اللوغو الذي سيتغير من منتصف الليلة «الثلاثاء» إيذانا بإحياء هذه الذكرى المؤلمة على قلب كل كويتي ومقيم على هذه الارض الطيبة وصولا الى الفلاشات والأغاني التي تغنت إبان الغزو الغاشم بعد تطويرها والتي كان لها الأثر الطيب في النفوس والثقة بعودة عروس الخليج منتصرة على الغزاة.



صبغة برامج تلفزيون الكويت الرئيسية المباشرة وهي «صباح الخير يا كويت» و«مساء الخير ياكويت» و«ليالي الكويت» ستكون مختلفة من حيث موادها وفقراتها التي تتماشى مع ذكرى الغزو الغاشم، بالاضافة الى ان هناك عددا من الافلام الوثائقية التلفزيونية التي تعرض للمرة الاولى على شاشة التلفزيون مثل «للنهار وطن»، وهو فيلم يسلط الضوء على الجانب الاجتماعي لأبناء الكويت الذين صمدوا على ارضهم وعملوا في المخابز والنظافة والجمعيات التعاونية لمساعدة الشعب في تسيير معيشتهم اليومية ابان الاحتلال الغاشم، بالاضافة الى فيلم «عودة الموانئ» الذي يسلط الضوء على موانئ الكويت بعد تخريبها من قبل جنود الطاغية المقبور وصولا الى بنائها من جديد، كما ان هناك افلاما تسلط الضوء على قصص الشهداء والأسرى حتى يتعرف الجميع على وحشية نظام صدام المقبور.