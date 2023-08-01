مفرح الشمري



بمناسبة التحضير لاطلاق موقع مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بحلته الجديدة، قدمت المؤسسة الميدلي الغنائي الجديد بعنوان «ميدلي الزمن الجميل».



ويمثل الميدلي الغنائي الموسيقي الجديد رحلة من الحنين الى الماضي الجميل بكل ألحانه وانغامه التي قدمتها المؤسسة خلال مسيرتها الانتاجية الطويلة والمتميزة.



هذا، ويضم الميدلي الجديدة مجموعة بارزة من المقدمات الغنائية والاغنيات الخالدة لعدد من ابرز اعمال المؤسسة، ومن بينها: افتح ياسمسم، وافتح يا وطني ابوابك، وسلامتك، وغني معنا، ومدينة المعلومات، بالاضافة الى موسيقى شعار المؤسسة.



ويأتي هذا الميدلي تلبية لرغبة الجمهور العزيز في إعادة أحياء الارث الفني والاعلامي المتميز الذي قدمته المؤسسة التي تمثل البيت الاعلامي لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث تم اعادة انتاج وتوزيع تلك الاعمال الغنائية بصيغة متجددة من خلال كوكبة من الكوادر الفنية الشابة من دول مجلس التعاون العربية.



كما ان هذا الميدلي الغنائي الجديد يمثل البوابة للتعرف على موقع المؤسسة الجديد والتي تم تزويده بأكبر مكتبة لنتاجات المؤسسة والتي تمت معالجتها فنيا وتقنيا لتكون صالحة للعرض بجودة فنية عالية المستوى تلبي احتياجات التطور التقني الذي بلغته صناعة الأجهزة والمعدات الفنية في العالم.