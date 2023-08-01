بيروت - بولين فاضل



أكدت الفنانة ماغي بوغصن أن مسلسلها الجديد في رمضان 2024 سيتمتع بجرأة كبيرة بالطرح ويمس كل شرائح المجتمع، وقالت: «أنا أكثر مرة أقرأ نص مسلسل وأبكي كثيرا، فالعمل جريء بطرح مواضيع يجب أن نطرحها». وأوضحت ماغي في حديث لبرنامج «ET بالعربي» أن فكرة مسلسلها الجديد قوية جدا وإنسانية بشكل كبير وتتضمن حالة من الوحشية بمكان وحالة من العاطفة بمكان آخر، لافتة إلى أنها تؤدي في العمل شخصية «يسار» في حين أنها رفضت الكشف عن أية تفاصيل إضافية تتعلق بالمسلسل سواء بما يتعلق بمن سيشاركها البطولة أو مخرج العمل أو غيرها من التفاصيل.



وكانت بوغصن قد شوقت جمهورها لشخصية «يسار»، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» وظهرت من خلالها بإطلالة جديدة يبدو أنها ستكون هي نفسها إطلالة الشخصية في المسلسل الذي ستقدمه في رمضان 2024، وعلقت على الصور: «يسار- رمضان 2024.. لا أطيق الانتظار للكشف عن المزيد».