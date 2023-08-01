مبارك الخالدي



يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي تدريباته المعتادة في معسكره الحالي في تايلند والذي يستمر حتى 15 من الشهر المقبل استعدادا لخوض منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 23 سنة في قطر 2024 والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024 اذ ستنطلق التصفيات في سبتمبر المقبل على ستاد جابر الدولي بمشاركة منتخبات العراق وتيمور الشرقية ومكاو، كما سيشارك الأزرق بعدها في دورة الألعاب الآسيوية في الصين والتي ستقام في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 8 من أكتوبر المقبلين.



وسيخوض الأزرق الأولمبي مباريات ودية مع منتخبات تتواجد حاليا في تايلند، إذ سيلعب الأزرق مع المنتخب البحريني أولى تجاربه الودية خلال الأسبوع الجاري.