عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



يغادر فريق القادسية صباح اليوم إلى مدينة الإسكندرية بمصر لإقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوعين تتخلله 3 إلى 4 مباريات ودية استعدادا لانطلاق دوري زين الممتاز 24 الشهر الجاري.



ولن يغادر النجم بدر المطوع مع الفريق بسبب ظروف عمله، وكذلك لاعبو المنتخب الأولمبي المتواجدون مع الأزرق في تايلند.



وكان الأصفر قد خاض مباراتين وديتين أمام الفحيحيل فاز في الأولى 4-1 وفي الثانية أول من أمس 3-1 سجل فيها للقادسية يوسف بن سودة ومحمد الصولة وأحمد شبيب، فيما سجل للفحيحيل محترفه لويز فيرناندو.

وحرص مدرب الأصفر محمد إبراهيم، على إشراك معظم اللاعبين للاطمئنان على مدى جهوزيتهم ومعدل القدرة البدنية التي وصلوا اليها خلال التدريبات في الأسابيع الماضية.



إلى ذلك يغادر ايضاً الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل اليوم، إلى مدينة الاسكندرية المصرية لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 16 أغسطس الجاري، على أن يخوض خلاله 4 مباريات ودية، تحضيرا لمنافسات دوري زين للدرجة الممتازة الذي ينطلق 24 الجاري.

وأبدى نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الفحيحيل خالد عبدالقدوس رضاه عن مرحلة الإعداد الأولى للفريق، وقال لـ «الأنباء»: «سارت الأمور على خير ما يرام، وانتظم اللاعبون بالتدريبات بقيادة المدرب فراس الخطيب وسوف تكون المرحلة الثانية في مصر للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة».

وذكر أن صفوف الفحيحيل مكتملة منذ عدة أيام، بعدما التحق 3 محترفين، وهم البرازيليين: لويز فيرنانديز، وفيتو دا سيلفا، وجوليو سيزار، بينما سيلتحق البرازيلي وليام باروس، والتونسي عبدالرحمن الحنشي بالفريق في معسكره بالإسكندرية.

وأشار عبدالقدوس إلى أن الفحيحيل استفاد كثيرا من مباراتيه الوديتين مع القادسية، بغض النظر عن نتيجة المباراتين، وقد شارك أغلب اللاعبين بالمباراتين، لافتا إلى أن مشاركة المدرب فراس الخطيب مع الفريق، والتي أخذت صدى واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، لم تزد على 5 دقائق تقريبا، وجاءت لعدم الزج بمهاجم مجهد عضليا، ولم تكن مشاركة الخطيب بالمباراة واردة.

وأكد عبدالقدوس أن باب التعاقدات المحلية لم يغلق بعد، رغم التعاقدات العديدة التي قام بها الجهاز الإداري في الأسابيع القليلة الماضية، وكان آخرها المدافع عبدالله حسين، والحارس عبدالرحمن المجدلي، ونسعى إلى استقطاب أفضل العناصر للفريق.