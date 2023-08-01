ينظم بنك بوبيان فعالية المخيم الصيفي للبادل لأبناء عملائه من شريحة بريميوم، وذلك ضمن مساعيه المتواصلة لمنح أبناء عملائه فرصة لتعزيز مهاراتهم وصقل مواهبهم الرياضية.



وقال المدير الأول في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان وليد الصقعبي إننا نسعى في بنك بوبيان إلى توسيع نطاق تعاملنا وتقاربنا ليس مع عملائنا فحسب بل أيضا أبنائهم من مختلف الأعمار بما يثبت أننا الأقرب لهم دوما من خلال ما نقدمه من منتجات وخدمات وحتى فعاليات اجتماعية ورياضية تلبي احتياجاتهم.



وأوضح الصقعبي أنه منذ الإعلان عن فتح باب المشاركة لأبناء شريحة بريميوم الذين تتراوح أعمارهم من 6 حتى 16 عاما شهدت المشاركة إقبالا كبيرا، حيث وصل عدد الذين قدموا أكثر من 200 عميل للالتحاق بالمخيم والاستمتاع بتجربة جديدة وممتعة.



وأضاف أن المخيم الصيفي والمقامة فعالياته بملاعب Padel In بنادي اليرموك في منطقة مشرف، سوف يشهد تدريب المشاركين خلال الفترة من 31 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس الجاري.

من جانبها، قالت سبيكة الفزيع، مدير أول في إدارة شرائح العملاء إن تنظيم فعالية المخيم الصيفي لأبناء عملاء بريميوم يأتي في إطار الاهتمام الذي يوليه بنك بوبيان لعملائه وأبنائهم ضمن برنامجه للمسؤولية المجتمعية والتواصل الدائم مع المجتمع الكويتي بكافة شرائحه المختلفة لتعريفهم ومشاركتهم في كل ما هو جديد يطرأ ساحات الأنشطة والفعاليات المختلفة، لاسيما الرياضية منها.

وأوضحت أن شريحة بريميوم من العملاء المميزين لبنك بوبيان والتي يتيح لهم مجموعة شاملة ممن الخدمات المالية والمصرفية المميزة التزاما من بنك بوبيان بتطبيق إحدى قيمه الأساسية وهي «الاهتمام بالعملاء».

وأوضحت أن بوبيان لا يألو أي جهد تنظيم الفعاليات والألعاب الرياضية الخاصة لصغار السن، لاسيما أن لعبة البادل أخذت زخما رياضيا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهي من الألعاب ذات الحركة الصحية المفيدة.