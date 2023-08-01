اختتم مــان يونايتــد الإنجليزي جولته الأميركية بالخسارة أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3 في مباراة ودية أقيمت في لاس فيغاس فجر أمس.

وارتأى مدرب يوناتيد الهولندي اريك تن هاغ خوض الشوط الأول بالتشكيلة الرديفة لكن فريقه كان البادئ بالتسجيل بتسديدة بعيدة المدى من ظهيره الأيمن البرتغالي دييغو دالوت بعد مرور 24 دقيقة.



لكن دورتموند رد بهدفين قبل نهاية الشوط الاول، فأدرك التعادل أولا بعد مجهود فردي رائع لكريم ادييمي الذي تلاعب بدافع يونايتد ومرر كرة متقنة باتجاه الهولندي الدولي دونييل مالن فأودعها مرمى الحارس توم هيتون (43).

وبعدها بدقيقة واحدة منح مالن نفسه التقدم لدورتموند مستغلا خطأ فادحا من المدافع السويدي فيكتور ليندلوف.

وأنقذ حارس مرمى يونايتد الجديد الكاميروني اندري اونانا فريقه من هدف مؤكد من تسديدة للعاجي سيباستيان هالر بعد خطأ جديد من مدافع يونايتد هاري ماغواير. ونجح يونايتد في إدراك التعادل عبر جناحه البرازيلي الدولي انتوني بتسديدة زاحفة بعد تشتيت خاطئ من المدافع المخضرم ماتس هوملس (52).

بيد ان الكلمة الأخيرة كانت لدورتموند الذي سجل هدف الفوز بعد تمريرة متقنة من مهاجمه المخضرم مارك رويس باتجاه يوسوفا موكوكو الذي تابع الكرة داخل الشباك (71).

وكان مانشستر خاض اربع مباريات استعدادية ضد جاره ليدز (2-0)، وليون الفرنسي (2-0)، قبل ان يتوجه الى الولايات المتحدة ويتغلب على أرسنال 2-0 ويخسر أمام ريال مدريد 0-2 الإسباني ثم امام دورتموند. ويستهل مان يونايتد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في 14 أغسطس عندما يستقبل ولفرهامبتون في الجولة الأولى.