مع اتساع ظاهرة إلقاء الأشياء على الفنانين أثناء أدائهم على المسرح، لم تتأخر مغنية الهيب هوب الأميركية كاردي بي في الانتقام من شخص من جمهور حفلتها في لاس فيغاس ألقى مشروبا باتجاهها، وردت على الفور برمي ميكروفونها من المسرح على من أقدم على ذلك، وفقا لمقاطع فيديو تم تداولها على الشبكات الاجتماعية.



وكانت كاردي بي تؤدي على خشبة المسرح في لاس فيغاس عندما ألقت، امرأة على ما يبدو، محتويات كوب بلاستيك طويل في اتجاهها، وبدت الصدمة على وجه المغنية التي تصرفت تلقائيا بقذف تلك السيدة بميكروفونها وشتمتها، ثم توجه عناصر أمنها مسرعا نحو الجمهور.



وأشاد الكثير من مستخدمي الإنترنت على منصة «إكس» (تويتر سابقا) برد كاردي بي، وقال البعض إن الوقت حان ليرد الفنانون على الهجمات المماثلة.



والمغنية الأميركية ليست الفنانة الأولى التي تتعرض لهجوم مماثل. فأخيرا، أصيبت مغنية البوب بيبي ريكسا في وجهها بعدما ألقي هاتف محمول عليها خلال حفلة في نيويورك، فيما ألقى أحد الأشخاص كيسا يحتوي على رماد والدته على المغنية بينك خلال تأديتها في حفلة في لندن، وفق تقارير إعلامية عدة.