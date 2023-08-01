عند الوصول إلى جزيرة بولاو سيماكاو التي يطلق عليها أيضا «جنة النفايات»، قد يتوقع الزوار شم روائح كريهة ورؤية أسراب من الذباب، إلا أنهم يكتشفون مناظر طبيعية خلابة ومياها صافية ومساحات خضراء وحياة برية. في هذا المكان، يوجد مكب النفايات الوحيد في سنغافورة حيث يطمر رماد القمامة المحروقة لسكان الجزيرة البالغ عددهم ستة ملايين شخص.



ومع بقاء أكثر من عقد قبل امتلاء الموقع، دخلت الحكومة في سباق مع الزمن لمحاولة تمديد فترة عمل المكب الذي يسوده سكون كبير لدرجة أنه لقب بـ «جنة النفايات».



وقال ديسموند لي، مدير مكب النفايات في الوكالة الوطنية للبيئة لوكالة فرانس برس «هذا مطمر النفايات الوحيد في سنغافورة، وبسبب المساحة الصغيرة والافتقار إلى الأراضي، من الصعب العثور على موقع آخر».



وأضاف «لا بد من الاستمرار في استخدام مطمر سيماكاو لأطول فترة ممكنة، وإذا أمكن تمديد فترة خدمته إلى ما بعد العام 2035».