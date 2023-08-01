أعلنت الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة انه على كل من يرغب من أعضاء القوة في النقل بين أجهزة الوزارة ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم 30 لسنة 2021 وتعديلاته، أن يتقدم بالطلب من خلال موقع الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة الإلكتروني وتسجيل طلب النقل برقم الملف الشخصي خلال الفترة من اليوم وحتى 3 من الشهر الجاري، مؤكدة أنه لن يتم النظر في الطلبات التي ستقدم بعد المدة سالفة الذكر.



وأوضحت انه عند تقدم عضو قوة الشرطة بطلب نقل من قطاع إلى قطاع آخر سيطبق القرار الوزاري رقم 500 لسنة 2021 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين المادة 68 والتي تنص على: «إذا نقل العسكري بناء على طلبه أو لعدم صلاحيته بالقيام بأعباء الوظيفة المنقول منها او تأديبيا من طبيعة عمل الى طبيعة عمل أخرى يمنح فئة البدل الجديد في جهة عمله المنقول اليها من بداية الفئة الخامسة».



وأشارت إلى أنه سيتم إلغاء جميع طلبات النقل السابقة.