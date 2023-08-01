في تطور بيئي «يسجل للمرة الأولى في فرنسا»، اختارت ست سلاحف بحرية من نوع «كاريتا كاريتا» المحمية الشواطئ الفرنسية لتكوين أعشاشها، ما قد يتسبب في زيادة بوضع البيض بسبب ارتفاع درجة حرارة مياه البحر الأبيض المتوسط.



وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، تقول سيلين فيرلا من مركز دراسة السلاحف في البحر الأبيض المتوسط وحمايتها «نطرح على أنفسنا عددا كبيرا من الأسئلة».



ويعود آخر رصد لسلحفاة على الشاطئ إلى نهاية الأسبوع الفائت، إذ اكتشف وجود سلحفاة من نوع «كاريتا كاريتا» على شاطئ فريجو الذي أتت إليه لتضع بيضها.



وقبل أيام قليلة، لاحظ أحد المشاة في ليدو دو تو في سيت (إيرو) آثار مرور سلحفاة، على قول فيرلا التي زارت المنطقة، وأكدت وجود بيض لهذا النوع المهدد بالانقراض.



وركبت حواجز حمائية، فيما أصدرت البلدية قرارا بحظر الدخول إلى المنطقة المحيطة خلال فترة الحضانة التي تستمر 55 يوما في المتوسط وتنتهي إذا سارت الأمور بصورة جيدة ونجح صغار السلحفاة في الوصول إلى مياه البحر.