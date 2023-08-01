بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وممارسة الرياضيات المائية ذكّرت الإدارة العامة لخفر السواحل باشتراطات استخدام الدراجات والزوارق من بينها ألا يقل قائد الطراد عن 18 عاما وارتياد جميع من على متن الآليات سترة نجاة والابتعاد عن الشاطئ والاطلاع على حالة الطقس، واذا ما كان يسمح بارتياد البحر، وتضمنت نصائح وإرشادات الداخلية مستخدمي القوارب بالآتي: الاستفسار عن حالة الطقس قبل الإبحار، وصيانة بدن ومحرك القارب، والتزود بكمية كافية من الوقود والطعام والماء، التأكد من وجود بوصلة بحرية، والالتزام بارتداء سترة النجاة، والتأكد من وجود اطواق النجاة. كما يفضل وجود شخصين او اكثر على القارب مع تجنب الاقتراب من المناطق المحظورة والمنشآت النفطية.



وبالنسبة لمستخدمي الدراجات المائية جيت سيكي فنوهت الى وجوبية الا يقل عمر قائد الدراجة عن 18 عاما والابتعاد عن الشاطئ مسافة لا تقل عن 200 متر، وعدم الابتعاد عن الشاطئ بمسافة تزيد عن 2 ميل بحري. كما أشارت إلى عدم الاقتراب من السفن والقوارب ومداخل الموانئ والمراسي البحرية، وتجنب السرعة الزائدة والحركات الاستعراضية الخطرة.