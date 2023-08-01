أعلنت وزارة الصحة ممثلة في إدارة خدمات نقل الدم عن إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم «معا للأبد سورا للوطن 8» غدا الأربعاء بالتزامن مع الذكرى 33 للاحتلال العراقي الغاشم للكويت برعاية وزير الصحة د.أحمد العوضي.



وقالت المدير الطبي في إدارة خدمات نقل الدم د.حنان العوضي لـ «كونا» أمس إن الحملة ستنطلق في بنك الدم المركزي بالجابرية وفي جميع مراكز التبرع التابعة للإدارة من 8 صباحا حتى 8 مساء، حيث سيتم توزيع الهدايا التذكارية على المتبرعين.



وأوضحت أن الحملة تأتي للسنة الثامنة على التوالي في إطار التعاون المشترك بين الوزارة ممثلة في بنك الدم المركزي ومشاركة الجهات ذات المسؤولية المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، كما تشهد مشاركة السلك العسكري بمختلف جهاته من الجيش والشرطة والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام إيمانا منهم بأهمية التبرع وانطلاقا من دورهم الوطني وواجبهم الإنساني.



وأكدت أن هذه الشراكة تأتي ترسيخا لمفهوم العمل الإنساني والتطوعي وتعزيزا للتكافل الاجتماعي ونشر ثقافة التطوع، لافتة إلى أن الحملات السابقة شهدت إقبالا كبيرا من المتبرعين.



ودعت المواطنين والمقيمين إلى التعبير عن حبهم للكويت والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية بصورة عملية من خلال التبرع بالدم وللتذكير ببطولات الشهداء الأبرار، مؤكدة أن الحاجة المستمرة للدم بلا انقطاع.