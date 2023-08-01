استعرضت وكيل وزارة الدفاع بالندب الشيخة د.شمايل أحمد خالد الصباح مع رئيس أركان الجيش لجمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة الفريق أول الركن إس إم شفيع الدين أحمد أوجه التعاون والعمل الثنائي بين البلدين الصديقين.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس الاثنين إن الشيخة د.شمايل الصباح استقبلت الفريق أول شفيع الدين أحمد والوفد المرافق له إذ تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك إضافة إلى استعراض أوجه التعاون والعمل الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين.



وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية اللواء الركن د.خالد الكندري وعدد من قيادات الجيش.



وفي السياق نفسه، بحث رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن غازي الشمري مع رئيس أركان الجيش في جمهورية بنغلاديش الشعبية الفريق أول ركن إس إم شفيع الدين أحمد أوجه التعاون والعمل الثنائي بين البلدين الصديقين.



وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي أمس الاثنين إن اللواء الشمري ناقش خلال استقباله الفريق شفيع الدين والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ضمن محور الزيارة.



وحضر اللقاء معاون رئيس الأركان العامة لهيئة الإدارة والقوى البشرية بالجيش الكويتي اللواء الركن د.خالد الكندري وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.