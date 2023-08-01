أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أنه مع حلول الذكرى الثالثة والثلاثين للاحتلال العراقي البغيض الغاشم لكويتنا الحبيبة، نستذكر بأسمى معاني الفخر والاعتزاز التلاحم التاريخي المشهود لأهل الكويت مع قيادتهم، وتمسكهم بشرعيتهم وبثرى وطنهم العزيز.



وقال الخالد: نستحضر بكل الإجلال والإكبار حكمة المغفور لهم بإذن الله تعالى أصحاب السمو الأمير الشيخ جابر الأحمد، والأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله، والأمير الشيخ صباح الأحمد إبان توليه مهام وزارة الخارجية، واقتدارهم في حشد كل قوى الخير في العالم بجانب الحق الكويتي.



وأضاف: نستذكر في ذكرى الغزو الآثم بكامل الامتنان والعرفان المواقف المشهودة النبيلة لقيادة وشعب الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية وللقيادات والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي والإسلامي، ودول التحالف على امتداد العالم أجمع، مؤكدا انه لن تغيب عن ذاكرتنا أبدا بطولات المقاومة الكويتية الباسلة الخالدة، وتضحيات بنات وأبناء الوطن التي أثمرت عودة الحق لأصحابه ودحر المعتدين، والملاحم المشرفة لإعادة الإعمار وإزالة آثار العدوان الحاقد، والتي ستبقى شاهدة على الإرادة القوية لبلدنا الأبي.



وتابع: نبتهل الى المولى جل وعلا، ان يجعل الفردوس الأعلى نزل شهدائنا الأبرار، ويحفظ كويتنا الحبيبة ويبقيها واحة امن وأمان واستقرار، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حفظهم الله ورعاهم وسدد خطاهم.