دارين العلي



قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقــة المتجـددة، ان الوزير د.جاسم الأستاد يعمل حاليا على ترتيب البيــت الداخلـي بسد الشواغر في المناصب القيادية، إذ لديه توجه إلى رفع أسماء المرشحين لمنصب وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين في مختلف قطاعات الوزارة للجهات المعنية لإصدار مراسيم تعيينهم في الوظائف القيادية الشاغرة. وتوقعت المصادر أن يرفع وزير الكهرباء والماء الأسماء المقترحة نهاية الأسبوع الجاري، مبينة أن هناك بعض الأسماء تقدمت في السابق إلى بعض تلك الوظائف وأجرت الاختبـــارات المطلوبة واجتازتها بنجاح وتنتظر صدور مراسيم تعيينها.



ولفتت المصادر إلى أن الهـدف من هذه الخطوة هو الدفع بعجلة الإنجاز والعمل في الوزارة، مؤكدة حرص الوزير على وصول الأكفأ من أبناء تلك القطاعات ممن تتوافر فيهم كل الشروط المطلوبة.



وأوضحت المصادر أن الأستاد حرص على جمع السير الذاتية لعدد من الأسماء من مديري الإدارات للمفاضلة بينهم، حيث أكد دعمه لكفاءات الوزارة والحرص على تنمية قدراتهم في مجالات العمل المختلفة من أجل تقديم أفضل ما لديهم لوطنهم.



.. ويعتمد ترقية 954 موظفاً بالاختيار



دارين العلي



اعتمد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد كشوف درجات الترقية بالاختيار لموظفي الوزارة من مختلف الدرجات.



وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»، إن «عدد الموظفين الذين تمت ترقيتهم 954 موظفا موزعين على مختلف القطاعات»، مشيدة بجهود المعنيين الذين تمكنوا من إنجاز هذه الكشوف. وأشارت المصادر إلى حرص الوزير د.الأستاد على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره المحرك الأول لأي تطوير في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.