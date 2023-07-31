اجتمع مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العميد محمد بدر الغريب صباح اليوم الإثنين مع وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون تركي المطيري، وذلك لبحث التعاون المشترك لتكثيف البرامج التوعوية الخاصة في قوة الإطفاء العام وذلك لتقليل نسبة الحوادث المتزامنة مع فصلي الصيف والشتاء المقبلين، وقد أسفر الاجتماع عن رؤية جديدة تم التوافق عليها للوصول إلى المتلقي ومعالجة عدد من القضايا ذات التأثير على سلامة وأرواح المواطنين والمقيمين.

حضر الاجتماع مراقب الإعلام العقيد أحمد فهد الديحاني ورئيس قسم الاذاعة والتلفزيون العقيد علي محمد الرشيد والرائد متقاعد رضا محمد السلمان.