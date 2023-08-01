القاهرة - هالة عمران و(أ.ش.أ)



أعلن مجلس الوزراء المصري خطة تخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، في المحافظات المختلفة، بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية.



وذكر المجلس - في بيان، امس أنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.



إلى ذلك، أصدر اللواء خالد عبد العال، كتابا دوريا يتعلق بتنظيم العمل بديوان عام وأحياء ومديريات محافظة القاهرة، وذلك بناء على توجيهات د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، والسماح بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023.



وأوضح المحافظ، في بيان، أن العمل من المنزل on line، يكون يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس 2023 لكل العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، على أن تستثنى، مديريتا الصحة والتربية والتعليم ويكون لمديري هاتين المديريتين السلطة التقديرية في تقرير ما يراه مناسبا بشأن السماح لبعض فئات العاملين بالعمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، شاغلي الوظائف القيادية بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، غرف العمليات وإدارة الأزمات بالديوان العام والأحياء والمديريات والهيئات والشركات، والمختصين برصد مخالفات البناء والتعامل معها والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالأحياء ومديرية الزراعة والإدارات التابعة لها.



وشدد عبدالعال، على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء. ووجه عبدالعال نواب المحافظ بمتابعة تنفيذ الإجراءات وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذها.