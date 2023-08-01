امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 19 أغسطس وبدء تلقي التظلمات الخميس المقبل



هالة عمران



قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.رضا حجازي إن نسبة النجاح هذا العام في شهادة الثانوية العامة، التي بلغت 78.8% ارتفعت عن العام الماضي، التي كانت 74.5%.



واستعرض الوزير، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة، امس الإحصائيات الخاصة بنتائج الثانوية العامة، مشيرا إلى أنه لم يحصل أي طالب على درجة 100%، ولكن توجد درجات تقترب من 100%.. كما حصل 0.39% من عدد الطلاب على مجموع من 95% إلى أقل من 100%، و3.6% حصلوا على من 90% إلى أقل من 95%.



وأشار إلى أن الشؤون القانونية بالوزارة نظرت في 756 قضية تخص الثانوية العامة، بالإضافة إلى ضبط 979 مخالفة باستخدام أجهزة حديثة من تلفونات وسماعات، و979 قضية غش ونشر على مواقع التواصل، و68 قضية تتعلق بسير عملية الامتحان، و18 قضية شغب، والتحقيق مع 812 طالبا مخالفا، وإحالة 641 طالبا الى النيابة العامة وفق القانون لنشرهم الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالة 199 ملاحظا الى التحقيق لمخالفة التعليمات.



وأعلن حجازي أنه تقرر عقد امتحانات الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة يوم 19 أغسطس.



وقال الوزير إن عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الدور الثاني 118605 طلاب وطالبات.



من جهة أخرى، أعلن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي تظلمات نتيجة الثانوية العامة اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة 15 يوما.



وأضاف أن التظلمات ستكون بصورة الكترونية، وسيتم تحميل نماذج الإجابة على الموقع الإلكتروني للوزارة ونماذج الأسئلة، مشيرا إلى أن عملية التصحيح هذا العام كانت دقيقة جدا ولم يظلم أي طالب.



وفي سياق متصل، وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.أيمن عاشور بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميا.



وأوضح المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد السيد عطا أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعا في بيانات رسمية.