المجلس استذكر صمود الشعب الكويتي في مواجهة الغزو العراقي والتضحيات الجسام للشهداء الأبرار



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بما يلي:



بمناسبة الذكرى الـ 33 للغزو العراقي الغاشم على الكويت، والتي تصادف غدا الأربعاء، فإن الكويت قيادة وشعبا تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها جيش النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 199، ويستذكر مجلس الوزراء بكل تقدير وإجلال الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراهم - في العمل على تحرير الكويت من براثن الاحتلال.



ويستحضر مجلس الوزراء صمود الشعب الكويتي وتضحياتـــه البطولية في مواجهة العدوان الغادر، والذي يعد نموذجا للوحدة الوطنية، كما يستذكر المجلس التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية فداء للكويت، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته.



ويجدد مجلس الوزراء بالغ امتنانه وتقديره لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير وطننا العزيز وعودة الحق إلى أصحابه، داعيا المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار في ظل قائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وبحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، حيث استعرض مجريات جلسات مجلس الأمة التي عقدت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الماضييـــن، والتي تم من خلالها إقرار بعض الاقتراحات بقوانين ومشروع قانون، وفي هذا الشأن شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز العمل المشترك المثمر واستمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا حرصه على مد يد التعاون الصادق البناء بين الحكومة ومجلس الأمة، معربا عن أمله بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون البناء بين السلطتين لكل ما فيه خير ومصلحـــة ورفعه شأن الكويت. واطلع المجلس على كتاب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون المرفقة به ملاحظات أعضاء مجلس الأمة بشأن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر 2023 - 2027، وقرر مجلس الوزراء تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصاديـــة والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك بدراستها بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.



ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، وذلك عقب انتهاء مجلس الأمة من جلسته الخاصة المقرر عقدها غدا الأربعاء ورفعه إلى سمو ولي العهد.



رئيس الوزراء يبعث ببرقية تعزية إلى رئيس باكستان بضحايا الهجوم الإرهابي



بعـــث رئيــــس مجلـــس الـــوزراء سمــو الشيـــخ أحمــد نــواف الأحمد الصباح، ببرقية تعزية إلى الرئيس د.عـــارف علـــوي رئيــس جمهورية باكستـــان، ضمنها سموه خالــــص تعازيه وصــــادق مواساته بضحايـــا الهجوم الإرهابي الذي وقــــع في إقليم خيبر شمـــال غرب باكستـــان.